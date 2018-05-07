6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
07.05.2018 12:15

Летом владимирские школьники смогут не только отдохнуть, но и подзаработать
Летом владимирские школьники смогут не только отдохнуть, но и подзаработать. В этом сезоне по традиции будут сформированы рабочие места для ребят от 14 до 17 лет. В программе трудоустройства участвуют 7 организаций: «Молодежный центр», Детско-юношеский центр «Молодежный», ДТЮ, школа №47, «Патриарший сад», «Клуб болельщиков «Торпедо Владимир», Детско-юношеский центр «Клуб».
Основные виды работ – озеленение, уборка мусора, покраска и ремонт площадок, благоустройство воинских захоронений, памятников и мемориалов.
Заявки необходимо подавать работодателю по адресам  и телефонам, указанным на сайте Управления по делам молодежи. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт