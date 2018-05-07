Летом владимирские школьники смогут не только отдохнуть, но и подзаработать

Летом владимирские школьники смогут не только отдохнуть, но и подзаработать. В этом сезоне по традиции будут сформированы рабочие места для ребят от 14 до 17 лет. В программе трудоустройства участвуют 7 организаций: «Молодежный центр», Детско-юношеский центр «Молодежный», ДТЮ, школа №47, «Патриарший сад», «Клуб болельщиков «Торпедо Владимир», Детско-юношеский центр «Клуб».

Основные виды работ – озеленение, уборка мусора, покраска и ремонт площадок, благоустройство воинских захоронений, памятников и мемориалов.

Заявки необходимо подавать работодателю по адресам и телефонам, указанным на сайте Управления по делам молодежи.





Автор: Владимирская служба новостей