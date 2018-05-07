В регионе стартовала акция «Внимание, переезд!»

В регионе стартовала акция «Внимание, переезд!», продлится она до 21 мая. Ее цель - предупреждение аварийности на железнодорожных переездах. В ходе мероприятий будет проводиться проверка пересечений автомобильных и железных дорог на соответствие их технического состояния установленным нормам. Кроме того, будут организованы информационно – пропагандистские акции и рейды по соблюдению правил проезда через железнодорожные пути.





Автор: Владимирская служба новостей