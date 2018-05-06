Самые нелепые ошибки "Тотального диктанта"

Организаторы «Тотального диктанта» составили текст из самых нелепых ошибок участников. Их собирали с 2015-го года. Так, в список вошли такие перлы, как «де Олег» (вместо диалект), «остров Заточенный Карандаш» (вместо «остро заточенный карандаш"), «с прискорбным малиновым салом» (вместо «с просторным молельным залом"). Также организаторы отметили словосочетание «безосновательных дев» вместо «безотлагательных дел».

Автор: Владимирская служба новостей