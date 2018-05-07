Из-за репетиции парада движение будет ограничено

Сегодня состоится репетиция парада ко Дню Победы. В связи с этим будет ограничено движение транспорта. На два часа, с 8 до 10 вечера, будет закрыт участок от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Транспорт направят в объезд по трассе М7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира и Горького.

Изменится схема движения и общественного транспорта. Троллейбусы № 1, № 5, № 7 и № 8 будут следовать только до Золотых ворот со стороны Восточной части города. Автобусы, следующие через площадь Победы, проследуют в объезд.

Автор: Владимирская служба новостей