В ДТП в Суздале пострадали 4 человека

В минувшую пятницу в Суздале произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Хендай Аксент» допустил наезд на ограждение ремонтируемого моста, а затем врезался в дорожный каток «ДУ-84».

В аварии пострадали виновник ДТП, а также его пассажиры - 20-летняя девушка и молодые люди 1990 и 1997 годов рождения. Все они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ЦРБ города Суздаля.

По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Автор: Владимирская служба новостей