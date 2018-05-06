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Новости
06.05.2018 16:14

В ДТП в Суздале пострадали 4 человека
В минувшую пятницу в Суздале произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Хендай Аксент» допустил наезд на ограждение ремонтируемого моста, а затем врезался в дорожный каток «ДУ-84».
В аварии пострадали виновник ДТП, а также его пассажиры - 20-летняя девушка и молодые люди 1990 и 1997 годов рождения. Все они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ЦРБ города Суздаля. 
По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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