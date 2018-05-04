Каждый участник «Бессмертного полка» сможет пройти мимо Вечного огня
В областной администрации рассказали о празднования Дня Победы во Владимире. Особенность организации военного парада и праздничного митинга на площади Победы в этом году будет в том, что пространство перед Вечным огнём будет свободным в течение всего мероприятия. Это даст возможность максимальному количеству участников митинга-концерта и зрителей военного парада оказаться в первых рядах или близко к ним, благодаря чему они смогут лично наблюдать за торжествами. Кроме того, с учётом опыта проведения праздничных мероприятий прошлых лет, важно добиться того, чтобы у каждого участника торжественного шествия «Бессмертного полка» была возможность лично пройти мимо Вечного огня с портретом своего родственника-участника Великой Отечественной войны. С этой целью принято решение организовать проход «Бессмертного полка» через площадь Победы мимо Вечного огня с дальнейшим разворотом в левую сторону и расположением за войсковыми колоннами, построенными к параду. Исключение будет сделано только для ветеранов, для которых предусмотрены места на трибунах.
По окончании торжественной части праздника на площади Победы состоятся народные гуляния, начнут работу полевые кухни, выставочные и развлекательные площадки.
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