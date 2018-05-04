В Кольчугинском районе задержан «дачный» вор

В Кольчугинском районе задержан «дачный» вор. По данным регионального Управления МВД, в конце апреля 22-летний молодой человек проник в дом, откуда похитил телевизор, электрическую мясорубку, соковыжималку и другие бытовые предметы. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

В ходе обыска полицейскими была изъята часть похищенного имущества.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

Автор: Владимирская служба новостей