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04.05.2018 12:50
В Кольчугинском районе задержан «дачный» вор
В Кольчугинском районе задержан «дачный» вор. По данным регионального Управления МВД, в конце апреля 22-летний молодой человек проник в дом, откуда похитил телевизор, электрическую мясорубку, соковыжималку и другие бытовые предметы. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.
В ходе обыска полицейскими была изъята часть похищенного имущества.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.
Автор: Владимирская служба новостей