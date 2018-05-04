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04.05.2018 11:39

«Роскачество» разработало рекомендации по выбору мороженого
«Роскачество» разработало рекомендации по выбору мороженого. В первую очередь, важен внешний вид этого продукта. Например, кристаллики льда на мороженом говорят о том, что оно подвергалось повторной заморозке. Идеальное мороженое должно обладать приятным запахом ванили, чистым и сладким вкусом, кремообразной, плотной консистенцией, однородной структурой — без ощутимых комочков жира и кусочков льда. Вес продукта должен быть указан в граммах, а не в миллилитрах. Жирность мороженого указывается в процентах Если в продукт добавлены растительные жиры, это должно быть указано на упаковке. Употреблять мороженое эксперты рекомендуют не чаще трех-четырех раз в неделю взрослым и не более двух-трех раз в неделю детям.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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