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Новости
04.05.2018 11:34

Владимир готовится ко Дню Победы
В администрации Владимира рассказали о мероприятиях на 9 мая. В 10 утра от Садовой площади начнётся традиционное праздничное шествие. В этом году к площади Победы вновь прошагает многотысячный Бессмертный полк. 
Затем начнется торжественный митинг, военный парад и парад боевых машин, а для детворы и всех любителей оружейной истории нашей державы будет открыта выставка исторической военной техники.
Площадь Победы и её окрестности на весь день станет местом интерактивных событий, праздничных гуляний, разнообразных ретро-программ, танцев под «живую» гармошку. Будут развернуты 8 полевых кухонь, где всех желающих угостят гречневой кашей. И, конечно, владимирцы увидят традиционный победный салют, который раскрасит небо над площадью Победы в 22.00.
Во всех парках, на городских открытых площадках, присоединённых территориях практически целый день 9 мая будут проходить праздничные мероприятия.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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