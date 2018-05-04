Владимир готовится ко Дню Победы

В администрации Владимира рассказали о мероприятиях на 9 мая. В 10 утра от Садовой площади начнётся традиционное праздничное шествие. В этом году к площади Победы вновь прошагает многотысячный Бессмертный полк.

Затем начнется торжественный митинг, военный парад и парад боевых машин, а для детворы и всех любителей оружейной истории нашей державы будет открыта выставка исторической военной техники.

Площадь Победы и её окрестности на весь день станет местом интерактивных событий, праздничных гуляний, разнообразных ретро-программ, танцев под «живую» гармошку. Будут развернуты 8 полевых кухонь, где всех желающих угостят гречневой кашей. И, конечно, владимирцы увидят традиционный победный салют, который раскрасит небо над площадью Победы в 22.00.

Во всех парках, на городских открытых площадках, присоединённых территориях практически целый день 9 мая будут проходить праздничные мероприятия.

Автор: Владимирская служба новостей