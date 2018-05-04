Ветераны войны 33-го региона уже начали получать выплаты

Проживающие во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны уже начали получать выплаты к Дню Победы. Соответствующее постановление Губернатор Светлана Орлова подписала 26 апреля текущего года.

Получателям, открывшим счета в финансово-кредитных организациях (2712 человек), перечисления произведены 3 мая.

Ветеранам, пенсионное обеспечение которых осуществляется через отделения почтовой связи (11304 человека), денежную выплату к годовщине Великой Победы получат вместе с пенсией.





Автор: Владимирская служба новостей