Спортивный праздник ко Дню Победы

Завтра во Владимире состоится большой спортивный праздник, посвященный Дню Победы. В программе - легкоатлетическая эстафета, велогонка, забеги на роликовых коньках и лыжероллерах.

Второй год подряд центральным местом проведения общегородского спортивного праздника станут Октябрьский проспект и Лыбедская магистраль. Легкоатлетическая эстафета общей протяженностью 3585 метров будет состоять из 14 этапов. В ней, по традиции, примут участие команды школ, колледжей и вузов, коллективов физической культуры, предприятий и организаций города.

Соревнования на роликовых коньках пройдет в трех возрастных категориях - 7-9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет. Венцом соревнований станет забег «Мама, папа, я - роллеров семья!».

Забег на лыжероллерах проведут в виде смешанной эстафеты в 4 этапа: 1 и 3 этапы - лыжероллеры, 2 и 4-й этапы - биатлон.

Начало праздника - в 10 утра.

И в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения спортивного праздника завтра с 09.00 час. до 15.00 будет ограничено движение по Лыбедской магистрали от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом и по Октябрьскому проспекту от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Мира, Горького, Дзержинского, 2-й Никольской, Ильича, Гагарина.





Автор: Владимирская служба новостей