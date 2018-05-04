Владимирцам предлагают построить свой "Дом здоровья"

Завтра на Соборной площади Владимира пройдет медико-профилактическая акция «Я строю свой Дом Здоровья».

С 13.00 до 17.00 любой желающий сможет бесплатно пройти флюорографию, маммографию, электрокардиографию, а также измерить уровень артериального давления. Для медицинского обследования при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Акция организована при организационной поддержке департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей