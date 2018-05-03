18 мая в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде». Жители Владимирской области также могут присоединиться к оздоровительной акции. Для этого нужно пройти регистрацию на официальном сайте.
Самый простой способ поучаствовать в акции – сесть на велосипед и поехать на нем по делам или на работу. Акция проходит в России три раза в год. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, и для этого не требуется специальная одежда или подготовка. В 2017 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 регионах страны.
Проведение акции помогает изменить модели поведения граждан и мотивировать их чаще использовать активные виды передвижения вместо автомобильного транспорта, а также способствует продвижению здорового образа жизни, улучшению экологической ситуации и транспортной доступности.
Акция «На работу на велосипеде» – это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени. Участники просто едут по своим делам.
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.