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Новости
03.05.2018 17:39

Владимирцы пересядут на велосипеды
18 мая в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде». Жители Владимирской области также могут присоединиться к оздоровительной акции. Для этого нужно пройти регистрацию на официальном сайте.
Самый простой способ поучаствовать в акции – сесть на велосипед и поехать на нем по делам или на работу. Акция проходит в России три раза в год. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, и для этого не требуется специальная одежда или подготовка. В 2017 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 регионах страны.
Проведение акции помогает изменить модели поведения граждан и мотивировать их чаще использовать активные виды передвижения вместо автомобильного транспорта, а также способствует продвижению здорового образа жизни, улучшению экологической ситуации и транспортной доступности.
Акция «На работу на велосипеде» – это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени. Участники просто едут по своим делам.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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