Делегация Владимирской области находится с бизнес-миссией в Хорватии

В эти дни делегация Владимирской области во главе с губернатором Светланой Орловой находится с бизнес-миссией в столице Республики Хорватии. В рамках деловой программы состоится презентация инвестиционного, экономического и культурно-туристического потенциала Владимирской области. Также представлен проект «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу» с дегустацией футбольного меню. Кроме того, запланированы встречи Губернатора с первыми лицами республики, а также российско-хорватские переговоры. А владимирские предприниматели посетят ряд производственных площадок хорватских предприятий.

Автор: Владимирская служба новостей