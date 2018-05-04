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Новости
04.05.2018 08:34

Читаем детям о войне
Сегодня в России пройдет час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. Детям прочитают лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 годов. 
Во Владимире в Международной акции примут участие Библиотека-филиал №9 (ул. Юбилейная, д. 38), «Библиотека историко-духовного возрождения» (ул. В. Дуброва, д. 10), Библиотека семейного чтения (ул. Егорова, д. 10), «Культурно-образовательный центр» - филиал №2 (пр-т Ленина, д. 12) посетителям предложит прочитать книгу В. Катаева «Сын полка». 
Закончатся мероприятия минутой молчания.  Начало акции в 11.00. Вход свободный.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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