Читаем детям о войне

Сегодня в России пройдет час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. Детям прочитают лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 годов.

Во Владимире в Международной акции примут участие Библиотека-филиал №9 (ул. Юбилейная, д. 38), «Библиотека историко-духовного возрождения» (ул. В. Дуброва, д. 10), Библиотека семейного чтения (ул. Егорова, д. 10), «Культурно-образовательный центр» - филиал №2 (пр-т Ленина, д. 12) посетителям предложит прочитать книгу В. Катаева «Сын полка».

Закончатся мероприятия минутой молчания. Начало акции в 11.00. Вход свободный.

Автор: Владимирская служба новостей