Во Владимире стартовал фестиваль еды и футбола

Сегодня во Владимире на стадионе «Лыбедь» стартовал фестиваль «WELCOME FOODBALL CUP». Он прошел под эгидой федерального проекта «Гастрономическая карта России», администрации Владимирской области и города Владимира, Владимирской ассоциации кулинаров и Ассоциации гостеприимства города Суздаля.

В рамках пилотного фестиваля еды и футбола была представлена концепция фестивалей, которые пройдут под этим общефедеральным брендом в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу-2018. Она предусматривает презентацию и реализацию региональных продуктов питания, знаковых блюд национальной кухни различных уголков России, являющихся частью национального культурно-гастрономического наследия нашей страны. Вкусные бренды будут представлены на стритфуд-фестивалях с участием мобильных ресторанов в дни проведения мирового спортивного первенства. Этот формат позволит каждому болельщику, в том числе иностранному, гарантированно увезти с собой полное впечатление о региональной многонациональной кухне 11 регионов современной России.

Координатор проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова подчеркнула, что подобные фестивали помогут преодолеть ложные стереотипы о России как стране, чьи гастрономические изыски ограничиваются блинами, икрой и борщом, показать подлинное богатство и разнообразие кухни российских регионов.

На стадионе «Лыбедь» прошел международный турнир по мини-футболу в лаптях среди шеф-поваров и представителей индустрии туризма, шоу «Футбольный фристайл», конкурс пикников «Welcome-пикник», были представлены площадки уличной еды «Автофудмаркет» и «Общий котел», где участники городов-организаторов вместе приготовили первое блюдо.

На одной площадке сыграли четыре команды: команда WORLDCHEFS (члены Всемирной Ассоциации шеф-поваров из Германии, Сербии, Турции, Азербайджана, Хорватии, Словении), сборная шеф-поваров из 11-ти российских городов-организаторов Чемпионата мира по футболу, сборная шеф-поваров проекта «Гастрономическая карта Владимирской области» и команда «METRO Cash & Carry» (г.Владимир).

А ведущим фестиваля стал спортивный комментатор Первого канала, голос российского футбола и голос Чемпионата мира по футболу в России Виктор Гусев.





Автор: Владимирская служба новостей