Строительство ВСМ позволит создать в регионе новые рабочие места

Первый замгубернатора Алексей Конышев принял участие в заседании «круглого стола» на тему «Высокоскоростные железные дороги как драйвер социально-экономического развития регионов Российской Федерации». Мероприятие провел первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.

Главной темой обсуждения стали перспективы развития городов и регионов России при строительстве высокоскоростных магистралей и открытии скоростных железнодорожных маршрутов. Также были подняты вопросы влияния транспортной доступности на повышение качества жизни населения, рассмотрена роль регионов в формировании и развитии новой транспортной системы.

В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин особое внимание уделил развитию регионов, которое должно стать движущей силой для всей страны, для чего необходима современная инфраструктура и развитие коммуникаций, а небольшие населенные пункты должны быть тесно интегрированы в общее социальное и экономическое пространство России.

Сделать это призвана высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва – Казань». Строительство этой ВСМ чрезвычайно важно для всех регионов, по территории которых она пройдет – это и новые рабочие места, и пополнение бюджета. Владимирская область здесь – не исключение.

На сегодняшний день минимальное время в пути от Владимира до Москвы - 1 час 40 минут. После строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до столицы можно будет доехать за 50 с небольшим минут.





«Трасса выбрана очень удачно – она обошла практически все населенные пункты, учтены все пожелания органов местного самоуправления и областной администрации. Предусмотрено 4 остановки: в Петушках, Владимире, Коврове и Гороховце. То есть почти вся территория Владимирской области попадает в зону тяготения к высокоскоростной железнодорожной магистрали», - подчеркнул Алексей Конышев.





Протяжённость ВСМ во Владимирской области составит 251 км. В 2017 году проект от Москвы до Владимира уже прошёл госэкспертизу, а на днях Главгосэкспертиза согласовала проект строительства участка высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань» на отрезке от Владимира до Нижнего Новгорода.

Строительство магистрали позволит привлечь в область новые инвестиции и дополнительно создать порядка 25 тысяч новых рабочих мест. Благодаря удачной логистике крупный и малый бизнес, которому уже сегодня тесно и дорого в Москве, сможет продолжить успешно развиваться во Владимирской области. А у граждан появится возможность быстро и с комфортом перемещаться между городами.

Автор: Владимирская служба новостей