Всё меньше россиян воспринимают 1 Мая как праздник

Всё меньше россиян воспринимают 1 Мая как праздник. Это показал опрос ВЦИОМ. Соотечественники всё больше относятся к этому дню как к обычному выходному и проводят его в кругу друзей, дома или на даче. Так, за последние 14 лет количество отмечающих 1 Мая снизилось на 10%. Сейчас таких 56 процентов. Самые распространённые планы, озвученные россиянами, — это провести Первомай с семьёй, а также заняться садом и огородом. В День Труда 13-ти процентам опрошенных придётся работать, а девять процентов планируют пойти на демонстрацию.

Автор: Владимирская служба новостей