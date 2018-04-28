Владимирская спортсменка выиграла чемпионат Европы по грэпплингу

Дарья Николаева, представляющая Владимирскую область на чемпионате Европы по грэпплингу, который стартовал в Каспийске (Республика Дагестан) в пятницу, 27 апреля, 2018 года в рамках чемпионата Европы по спортивной борьбе, завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 71 кг.

У Дарьи было четыре соперницы. Владимирская спортсменка провела три схватки, в каждой из которых победила.

Сегодня состоятся состязания по грэпплинг-ги, в которых Николаева также примет участие.





Автор: Владимирская служба новостей