Анастасия Хомячкова победила на чемпионате России по самбо

В Томске прошел чемпионат России по самбо среди студентов. В соревнованиях, организованных Российским спортивным студенческим союзом и Всероссийской федерацией самбо, приняли участие более 200 спортсменов из 73 вузов 34 регионов страны.

Владимирский государственный университет представляла студентка 3 курса Института физической культуры и спорта, мастер спорта России международного класса Анастасия Хомячкова. Она выступала в весовой категории до 72 кг и, проведя два успешных поединка против соперниц из Челябинска и Тюмени, вышла в финал. За золотую медаль она боролась с Илоной Осинцевой из Кургана, которую одолела менее чем за 40 секунд, применив болевой прием.

Победа на всероссийских соревнованиях среди студентов позволила Анастасии Хомячковой завоевать путевку на студенческий чемпионат мира, который состоится в декабре 2018 года в Нови-Саде (Сербия).

Анастасия Хомячкова является воспитанницей областной спортивной школы по самбо им. Е. В. Чичваркина. На студенческий чемпионат спортсменку подготовили тренер высшей категории Юрий Сенюков и директор Института физической культуры и спорта ВлГУ, мастер спорта СССР по самбо Андрей Гадалов.





Автор: Владимирская служба новостей