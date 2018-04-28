Ко Дню Победы ветераны войны получат дополнительные выплаты

Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты. Об этом сообщили в областной администрации. Инвалидам и участникам войны полагается выплата в размере 3 тысячи рублей. Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны; награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также труженики тыла получат по 1 тысяче рублей. Всего социальную поддержку в мае этого года получат более 14 тысяч жителей Владимирской области на общую сумму свыше 16,5 млн рублей. Перечисления будут производиться на основании уже имеющихся в учреждениях социальной защиты сведений, предоставления дополнительных документов не потребуется. При наличии у граждан нескольких оснований выплата будет осуществляться по той категории, которая предусматривает более высокий размер.





Автор: Владимирская служба новостей