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Новости
28.04.2018 12:03

Минимальный размер оплаты труда повысится 1 мая
Минимальный размер оплаты труда повысится 1 мая до уровня прожиточного минимума. Ранее планировалось, что соответствующий закон вступит в силу в следующем году. В среднем по России МРОТ превысит 11 тысяч рублей. Сейчас он составляет 9,5 тысяч. Работодателям, которые будут выплачивать зарплаты ниже этой суммы, грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Между тем, ряд экспертов считает, что повышение минималки невыгодно работникам с «серой» зарплатой. Так, если часть "серой" зарплаты перейдет в "белую", она может уменьшиться как раз на взносы в государственные социальные фонды".


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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