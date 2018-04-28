Вступают в силу изменения в правила дорожного движения

Сегодня вступают в силу изменения в правила дорожного движения. На перекрестках теперь официально разрешена новая желтая разметка, которую еще называют «вафельницей» из-за рисунка в виде пересекающихся желтых линий. Останавливаться на участках дороги с такой разметкой запрещено. Штраф – тысяча рублей. Вводится также новый дорожный знак, который не более чем за 30 метров предупредит о перекрестке с «вафельницей». Новая разметка уже появилась в Москве. Это позволило разгрузить проблемные участки дорог.

Автор: Владимирская служба новостей