"Торпедо" с крупным счетом проиграло лидеру

Накануне футболисты владимирского "Торпедо" принимали на своем поле лидера соревнований - московское "Чертаново". Несмотря на все попытки торпедовцев добиться положительного результата, гости оказались сильнее и победили с крупным счетом 4:1. Таким образом, наши футболисты опускаются на 8 место в турнирной таблице, в активе команды 31 очко. Следующий матч пройдет 4 мая. Соперником «Торпедо» выступит «ПСКОВ-747».





Автор: Владимирская служба новостей