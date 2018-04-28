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Новости
28.04.2018 10:58

В Меленковском районе сгорела легковушка. Водитель в больнице.
В Меленковском районе сегодня утром произошло серьезное ДТП. На трассе Муром-Меленки водитель автомобиля ВАЗ-2115 не учел дорожные и погодные условия, не выбрал правильную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и врезался в дерево. После удара машина загорелась. Транспортное средство сгорело полностью. К счастью, обошлось без жертв. Водитель автомобиля с травмами был доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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