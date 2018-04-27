"Молодежка ОНФ" открыла весенне-летний сезон молодежных мероприятий во Владимире

Команда "Молодежки ОНФ" первой открыла весенне-летний сезон массовых молодежных мероприятий во Владимире. Произошло это в ходе всероссийской акции "Молодежки ОНФ" "Шумные выходные", к которой присоединилась и владимирская команда "Молодежки ОНФ". В этот день на площади у Дворца культуры молодежи областного центра молодые общественники организовали танцевальные и вокальные поединки - баттлы. В них приняли участие команды детских и подростковых клубов города Владимира.

Мальчишки и девчонки демонстрировали танцы в стиле брейк-данса, пели и даже читали стихи и басни. Среди многочисленных болельщиков, которые поддерживали своими аплодисментами выступления юных танцоров и чтецов, были не только их сверстники, но также и представители старшего поколения, с любопытством заглянувшие на площадь на звуки веселой музыки. Уровень реакции публики на тот или иной номер объективно измерял с помощью специального прибора - шумомера - зажигательный ведущий поединков Олег Бисквитов. Показания шумометра и стали основой при подведении итогов баттлов.

Все участники творческих поединков получили призы от регионального отделения Общероссийского народного фронта.





«Впрочем, уверены, что не ради призов пришли на состязания молодежные коллективы. «Шумные выходные» благодаря разнообразию своих форматов позволяют раскрыть творческий потенциал молодежи разных возрастов. Ребята выступают, соревнуются, хотят удивить всех, и самое главное – получают от этих необычных состязаний удовольствие. Даже если они не профессионально чем-то занимаются в своем творчестве, им это просто нравится", - отметил член владимирской команды "Молодежки ОНФ" Игорь Савельев.





Его мнение о том, что молодым танцорам, чтецам и певцам понравились «Шумные выходные», подтвердила юная участница клуба «Былина» Соня Чикунова. «Мне захотелось принять участие в сегодняшнем мероприятии, потому что мне очень нравится танцевать, я очень подвижная и занимаюсь спортивной гимнастикой», - сказала девочка. Наградой за мастерство ее выступления, в котором сочетались танец и акробатические элементы, стали горячие аплодисменты зрителей.

Призовые места между участниками первых "Шумных выходных" во Владимире распределились так: первое место уверенно завоевала команда клуба "Олимпия", "серебро" поделили команды клубов "Былина" и "Рассвет", а третье место заняли команды клубов "Алые паруса", "Аврора" и "Ровесник".





Автор: Владимирская служба новостей