На организацию отдыха детей направляется более 403 миллионов рублей

В 2018 году из областного бюджета на организацию отдыха детей и подростков направляется более 403 миллионов рублей. Увеличено финансирование на организацию круглогодичного отдыха. По бесплатным путевкам более 6,5 тысяч детей отправятся к Черному морю, в санатории Ивановской и Владимирской областей. Практически в два раза увеличен объем средств на организацию областных профильных смен «Искатель», «Данко» и «Президентские состязания», где более 1000 детей отдохнут бесплатно. Как и в предыдущие годы, около 1000 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, выедут со своими семьями на Черноморское побережье и Словению.

Ключевым вопросом для организаторов отдыха должно стать обеспечение безопасности детей. Особое внимание должно быть уделено защищенности территории, каждый лагерь должен быть огорожен, везде должна работать круглосуточная охрана. Необходимо обеспечить полный контроль входа и выхода с территории лагеря, установить охранную сигнализацию, видеонаблюдение. Об этом сообщила губернатор Светлана Орлова.

В регионе все медицинские кабинеты в детских лагерях отдыха уже прошли лицензирование. Отремонтированы все помещения медпунктов, завезено необходимое оборудование, работники прошли специальное обучение по действиям в сложных ситуациях. Кроме того, в прошлом году Владимирская область одной из первых провела дополнительную вакцинацию против ротавирусных инфекций.





Автор: Владимирская служба новостей