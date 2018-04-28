На фестиваль "WELCOME FOODBALL CUP" приедет Виктор Гусев

Сегодня во Владимире на стадионе «Лыбедь» состоится стартовый фестиваль WELCOME FOODBALL CUP. Он пройдёт под эгидой федерального проекта «Гастрономическая карта России», администраций Владимирской области и города Владимира, Владимирской ассоциации кулинаров и Ассоциации гостеприимства города Суздаля. Начало мероприятия - в 12.00.

В рамках пилотного фестиваля еды и футбола WELCOME FOODBALL CUP будет представлена концепция фестивалей, которые пройдут под этим общефедеральным брендом в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу-2018. Концепция предусматривает презентацию и реализацию региональных продуктов питания, знаковых блюд национальной кухни различных уголков России, являющихся частью национального культурно-гастрономического наследия нашей страны. Вкусные бренды будут представлены на стритфуд-фестивалях с участием мобильных ресторанов в дни проведения мирового спортивного первенства. Этот формат позволит каждому болельщику, в том числе иностранному, гарантированно увезти с собой полное впечатление о региональной многонациональной кухне 11 регионов современной России.

Пилотный фестиваль было решено провести во Владимире неслучайно: 33-й регион является одним из законодателей моды на отечественный гастрономический туризм. Напомним, «Гастрономическая карта Владимирской области» была признана Ростуризмом успешной и легла в основу федерального проекта. В августе прошлого года официально стартовали первые экспедиции по запуску гастрономических турмаршрутов в регионах.

На стадионе «Лыбедь» состоятся международный турнир по мини-футболу в лаптях среди шеф-поваров и представителей индустрии туризма, шоу «Футбольный фристайл», конкурс пикников «Welcome-пикник», будут представлены площадки уличной еды «Автофудмаркет» и «Общий котел», где участники городов-организаторов вместе приготовят первое блюдо.

На одной площадке сыграют четыре команды: команда WORLDCHEFS (члены Всемирной Ассоциации шеф-поваров из Германии, Франции, Сербии, Греции, Израиля, Словении, Румынии, Турции, Бельгии, Польши, Пакистана и Хорватии), сборная шеф-поваров из 11-ти российских городов-организаторов Чемпионата мира по футболу, сборная шеф-поваров проекта «Гастрономическая карта Владимирской области» и команда «METRO Cash & Carry» (г.Владимир).

Ведущим фестиваля станет спортивный комментатор Первого канала, голос российского футбола и голос Чемпионата мира по футболу в России Виктор Гусев.





Автор: Владимирская служба новостей