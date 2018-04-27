Ветераны войны смогут бесплатно ездить в автобусах, троллейбусах и поездах

В рамках подготовки к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по инициативе Губернатора Светланы Орловой администрацией Владимирской области совместно с органами местного самоуправления достигнута договоренность с перевозчиками региона о предоставлении в период с 1 по 10 мая 2018 года права бесплатного проезда по маршрутам регулярных перевозок автомобильного и городского электрического транспорта участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам.

Кроме этого, право бесплатного проезда с 1 по 10 мая 2018 года будет предоставлено Волго-Вятской и Центральной пригородными пассажирскими компаниями, осуществляющими перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Владимирской области. Северная пригородная пассажирская компания предоставит право бесплатного проезда с 6 по 10 мая 2018 года.

Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок.

Для оформления бесплатного проезда инвалиду или ветерану Великой Отечественной войны, а также сопровождающему его лицу необходимо обратиться в кассу по продаже билетов на автомобильный (кроме такси) или железнодорожный вид транспорта, к кондуктору или водителю автобуса.

Оформление проездных документов осуществляется по обращению ветерана или инвалида (его представителя) и (или) сопровождающего его лица к перевозчику (его представителю) без взимания платы за проезд и провоз багажа.

Право бесплатного проезда предоставляется в установленном порядке при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной Войны, выданного в установленном порядке, а также следующих документов:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и вид на жительство - для иностранных граждан;

- вид на жительство - для лиц без гражданства.

Проездные документы сопровождающего ветерана или инвалида Великой Отечественной войны лица оформляются в порядке, установленном на соответствующем виде транспорта, на то же транспортное средство, маршрут, дату и время, на которые оформлены проездные документы ветерана или инвалида.

Лицу, сопровождающему ветерана или инвалида Великой Отечественной войны, для оформления бесплатного билета необходимо предъявить только общегражданский паспорт. Бесплатный проезд сопровождающего лица осуществляется только при проезде ветерана или инвалида.

При отказе в выдаче бесплатного билета необходимо обратиться: при проезде на автомобильном транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении - к начальнику автовокзала (автостанции) или в администрацию соответствующего муниципального образования, при проезде на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении по территории Владимирской области - к начальнику железнодорожной станции.





Автор: Владимирская служба новостей