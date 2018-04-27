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Новости
27.04.2018 16:37

Россиян пронумериуют
В следующем году каждый россиянин получит свой личный номер, по которому можно будет установить данные его паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Об этом пишет газета «Известия». Нововведение позволит найти информацию о гражданине в любой базе, отмечает издание. Например, на сайте Пенсионного фонда по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС. Такое объединение упростит взаимодействие людей с госорганизациями и банками. В ряде стран уже существует аналог такой системы — личный номер, который дается с рождения и используется для привязки гражданина к его документам: паспорту, правам или медицинской страховке.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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