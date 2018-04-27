Клещи наступают

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 50 человек, среди которых 20 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Александровском, Гусь-Хрустальном и Киржачском районах. Лабораторно было исследовано 36 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1 случае в Камешковском районе. На территории парков укусы клещей не зарегистрированы. В основном люди подверглись нападению клещей в деревнях, придомовых территориях и садово-огородных участках.

Автор: Владимирская служба новостей