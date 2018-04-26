Первого мая во Владимире заканчивается отопительный сезон

Первого мая в городе Владимир заканчивается отопительный сезон. Об этом заявил глава городской администрации Андрей Шохин. Напомним, в соответствии с действующими нормативно-техническими актами окончание отопительного сезона возможно в том случае, если температура в течение пяти дней составляет +8 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, серьезного похолодания в ближайшее время не ожидается.

Автор: Владимирская служба новостей