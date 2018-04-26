Ни один ТЦ области не прошел проверку без замечаний

В марте-апреле во Владимирской области сотрудники прокуратуры и МЧС проверили более 200 торговых и развлекательных объектов на предмет пожарной безопасности. Итоги неутешительны. Ни один крупный торгово-развлекательный объект не прошел проверку без замечаний.

Как отметил начальник регионального Управления МЧС Владимир Белозёров, в ходе рейдов было выявлено свыше 2 тысяч нарушений. Среди них - отсутствие смонтированных систем противопожарной защиты и необходимого количества эвакуационных выходов, неисправность систем противопожарной автоматики и первичных средств пожаротушения. Нередко при перепланировке эвакуационные выходы заужаются, а внутренняя отделка выполнена из дешевых легковоспламеняющихся материалов.

По пяти объектам исковые заявления направлены в суд, эти торгово-развлекательные центры должны прекратить свою работу до устранения нарушений. При этом руководителями еще двух объектов было принято решение добровольно приостановить свою деятельность.

Органами прокуратуры было возбуждено 204 административных производства, внесено 179 представлений об устранении нарушений законодательства. На сегодняшний день уже вынесены постановления о привлечении к административной ответственности 151 лица.

Администрацией Владимирской области также была создана контрольная рабочая группа, которая в апреле проводила свои проверки объектов с массовым пребыванием людей - уже после того, как прокуратура и МЧС дали свою оценку готовности организации к чрезвычайным ситуациям. И вновь были выявлены вопиющие нарушения. Например, эвакуационные выходы, освобождённые перед инспекцией сотрудников прокуратуры и МЧС, вновь оказались завалены товаром. Собравшимся была представлена наглядная картина проверки с фотографиями и пояснениями.

Губернатор поручила создать рабочую группу с участием специалистов МЧС для проверки электрооборудования в торговых и развлекательных центрах.

Также глава региона дала поручение во взаимодействии с Росгвардией изучить образовательные программы всех ЧОПов, а также проверить готовность их сотрудников к экстремальным ситуациям.

Автор: Владимирская служба новостей