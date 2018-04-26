В Вязниках перед судом предстанет бывший директор школы-интерната

В Вязниках перед судом предстанет бывший директор школы-интерната. Она обвиняется в хищении бюджетных средств.

Следствием установлено, что при исполнении служебных обязанностей в июне 2017 года для нужд воспитанников и работников учреждения на приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, предметов обуви и одежды директор под отчет получила 154 тысячи рублей бюджетных средств.

При осуществлении закупки товаров у местного индивидуального предпринимателя обвиняемая воспользовалась льготой в виде скидки, предоставленной предпринимателем, оплатила приобретенное имущество, а получившуюся разницу в размере более 21 тысячи рублей решила присвоить.

При этом в бухгалтерию учреждения руководитель представила несколько фиктивных чеков.

С должности обвиняемая была уволена в ноябре 2017 года по результатам ведомственной проверки департамента образования администрации области.

Только в ходе следствия обвиняемая возместила ущерб, причиненный интересам образовательного учреждения.

Бывший директор школы-интерната ныне пенсионерка полностью признала вину и раскаялась в инкриминируемом деянии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей