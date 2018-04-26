В Вязниках перед судом предстанет бывший директор школы-интерната
В Вязниках перед судом предстанет бывший директор школы-интерната. Она обвиняется в хищении бюджетных средств.
Следствием установлено, что при исполнении служебных обязанностей в июне 2017 года для нужд воспитанников и работников учреждения на приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, предметов обуви и одежды директор под отчет получила 154 тысячи рублей бюджетных средств.
При осуществлении закупки товаров у местного индивидуального предпринимателя обвиняемая воспользовалась льготой в виде скидки, предоставленной предпринимателем, оплатила приобретенное имущество, а получившуюся разницу в размере более 21 тысячи рублей решила присвоить.
При этом в бухгалтерию учреждения руководитель представила несколько фиктивных чеков.
С должности обвиняемая была уволена в ноябре 2017 года по результатам ведомственной проверки департамента образования администрации области.
Только в ходе следствия обвиняемая возместила ущерб, причиненный интересам образовательного учреждения.
Бывший директор школы-интерната ныне пенсионерка полностью признала вину и раскаялась в инкриминируемом деянии.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу.
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.