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Новости
27.04.2018 09:18

Во Владимире пройдет «БИТВА ХОРОВ»
Сегодня в Доме культуры молодежи Владимира пройдет финал областного конкурса вокальных коллективов общественных организаций ветеранов и инвалидов «БИТВА ХОРОВ». Его организатором выступает департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области.
Несмотря на то, что этот конкурс проводится впервые, он уже объединил более тысячи участников. Всего в финал вышли 19 коллективов из 85, принявших участие в отборочных турах. Репертуар заявленных на конкурс произведений - разнообразный: от частушек до современных хитов. Конкурсантам предстоит исполнить по одной песне, после чего жюри объявит тех, кто заслужил звание лауреатов I, II и III степени. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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