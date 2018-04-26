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26.04.2018 16:46

Первого мая во Владимире будет ограничено движение
Первого мая во Владимире будет ограничено движение. Это связано с проведением шествия трудовых коллективов и профсоюзных организаций, посвященного празднику Весны и Труда. С 09.30 ч до 12.00 проезд будет закрыт по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.   

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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