На Судогодском шоссе столкнулись две машины и трактор

Сегодня утром на Судогодском шоссе Владимира произошло ДТП с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "Volkswagen", выезжая из микрорайона Коммунар на Судогодское шоссе, не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество автомобилю OPEL. От удара второй автомобиль вылетел на встречную полосу, где врезался в трактор. Переднюю часть легковушки буквально смяло ковшом. К счастью, никто не пострадал.





Фото из группы "Подслушано автомобилистов | Владимир"

Автор: Владимирская служба новостей