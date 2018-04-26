Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка

Охлажденное мясо для шашлыка должно быть однородного цвета и не иметь неприятного запаха. Такие рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Яркий цвет и рыхлая консистенция мяса говорят о том, что покупателю предлагают размороженный продукт. При выборе замаринованного шашлыка необходимо обратить внимание на его состав и маркировку. Отдавать предпочтение стоит полуфабрикату из высшего сорта мяса. Срок годности замаринованного шашлыка в упаковке составляет не более недели.

Автор: Владимирская служба новостей