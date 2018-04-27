6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
27.04.2018 08:18

Концерт-марафон «Нам НЕ по барабану!»
Концерт-марафон в поддержку известного владимирского музыканта и педагога - Олега Васильева – «Нам НЕ по барабану!» пройдет сегодня на сцене Владимирского областного Дома работников искусств. 
Инициатор и организатор благотворительного концерта — Молодежный Совет при департаменте культуры администрации Владимирской области
В концерте примут участие: Алексей Молдалиев, Надежда Горшенина, Сергей Артемьев, Вероника Мухина, Яна Тарасова, Группа "Sonorus", Группа "НабарабаН", Группа "Заговорщики", Группа " Бесконечная история", Группа "Однаночь", Группа "FREE FIRE", Фольк-бэнд "Колокол", театральная студия «Матроскин», поэт Ирина Колесникова и участник шоу-проекта "Голос. Дети" 5 сезон - Захар Усенко 
Также пройдет благотворительный аукцион –разыгран потрясающий лот – картина молодого, талантливого художника Дарьи Судьиной (г.Муром)
Все вырученные средства пойдут на продолжение лечения Олега Васильева.
Вход свободный. Начало в 18 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт