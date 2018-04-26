В Муроме пресечена реализация нелегальной алкогольной продукции

В Муроме пресечена реализация нелегальной алкогольной продукции. Оперативники изъяли из оборота свыше 2000 бутылок паленого алкоголя и более 700 литров немаркированного спирта. Продукция приобреталась на территории соседнего региона и предназначалась для продажи, а предполагаемая выручка от сбыта могла составить более 100 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении 65-летней и 40-летнего местных жителей.

В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей