Росстат посчитал стоимость "шашлычного набора"

В преддверии майских праздников Росстат посчитал стоимость так называемого "шашлычного набора". Аудиторы включили туда два вида мяса - свинину и курицу, несколько видов овощей (помидоры, огурцы, картофель и лук), два вида соусов - кетчуп и майонез, а также алкогольные и безалкогольные напитки - сок, водку, вино, пиво отечественного производства и воду с газом и без. При расчетах были взяты условные нормы продуктов - по 1,3 кг мяса каждого вида, 0,5 л водки,1,5 л литра пива, бутылка вина и т.д. - и средние цены на эти товары за март 2018 года по регионам России.

Средняя стоимость такой продуктовой корзины для пикника составила 2020,5 руб., что на 5,5 руб. дешевле, чем в прошлом году. При этом в разных регионах ее стоимость колеблется от 785 рублей (Ингушения) до более чем 3 тысяч (Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская область). Во Владимирской области "шашлычный набор" обойдется в 1891 рубль.

Автор: Владимирская служба новостей