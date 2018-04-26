Владимир вспоминает Чернобыль

Сегодня в 10 утра у памятного знака «Крылья» на ул. Б. Московской, 79 состоится памятное мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах и 32-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

Организатором выступает администрация города Владимира и Владимирская областная общественная организация «Союз «Чернобыль».

В церемонии примут участие руководители города и области, члены Владимирской областной общественной организации «Союз Чернобыль», жители Владимира.

Автор: Владимирская служба новостей