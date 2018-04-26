Владимирский политехнический колледж приглашает на выставку технического и художественно-прикладного творчества

Сегодня во Владимирском политехническом колледже состоится отчетная выставка технического и художественно-прикладного творчества учащихся и работников учебного заведения. На выставку приглашены школьники областного центра, студенты профессиональных образовательных организаций региона и социальные партнеры колледжа.

В экспозицию вошли оборудование, комплекты инструментов и приспособлений, технологические разработки и макеты, используемые в учебном процессе, а также устройства, механизмы, приборы и программы, созданные студентами во время занятий и производственной практики.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по сетевому и системному администрированию, по информационной безопасности, инженерному дизайну CAD, по 3D-моделированию.

Автор: Владимирская служба новостей