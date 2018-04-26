110 учащихся 33 региона - «Надежды земли Владимирской»
Сегодня в Центре классической музыки состоится церемония вручения персональных стипендий областной администрации «Надежда Земли Владимирской». Губернатор Светлана Орлова вручит 110 единовременных персональных стипендий наиболее отличившимся учащимся, студентам и аспирантам региона.
Персональные стипендии присуждались по номинациям: в области образования и науки - «Молодой исследователь в области технических наук», «Молодой исследователь в области естественных наук», «Молодой исследователь в области социально-экономических и гуманитарных наук», «Лучший по профессии», «Художественное творчество учащихся образовательных учреждений» и «Техническое творчество учащихся образовательных учреждений», в области культуры - «Музыкальное искусство (инструментальное, вокальное)», «Изобразительное искусство» и «Хореографическое искусство», в области спорта и в области детского и молодежного общественного движения.
Кроме того, благодарностями администрации Владимирской области и свидетельствами о признании педагогических заслуг будут награждены 40 преподавателей, подготовивших стипендиатов этого года.
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