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Новости
25.04.2018 16:44

Владимирская область получит деньги на замену 160 км распределительных сетей в трех районах
Губернатор Светлана Орлова провела встречу с первым заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «МРСК Центра» Александром Пилюгиным, который прибыл во Владимирскую область с рабочим визитом. 
Темой встречи стало укрепление и развитие сотрудничества. Стороны обсудили вопросы, связанные с прохождением осенне-зимнего периода во Владимирской области. Светлана Орлова особо подчеркнула недопустимость повторения ситуаций с массовым отключением электричества в деревнях и селах, вызванных неблагоприятными погодными условиями.
По итогам встречи принято решение о выделении Владимирской области в 2018 году дополнительных 124 млн рублей на замену 160 км распределительных сетей 0,4-10 кВт в Александровском, Петушинском и Киржачском районах. Это позволит значительно повысить надежность и качество электроснабжения сельских жителей нашего региона. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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