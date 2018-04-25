Майский подарок для ветеранов от железнодорожников

Весь май участники и инвалиды войны, а также один сопровождающий, смогут бесплатно ездить в поездах дальнего следования, включая скоростные поезда «Сапсан». Оформить проездные можно уже сейчас в билетных кассах. Для этого нужно предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. Количество поездок не ограничено. Отметим, на сегодняшний день уже оформлено более 800 билетов. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны планируют совершить поездки в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду, Воронеж.

Автор: Владимирская служба новостей