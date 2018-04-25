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25.04.2018 12:34

Владимирцы приглашаются к участию в фестивале граффити
Владимирцы приглашаются к участию в фестивале граффити «Яркий город». Он проходит в пяти номинациях: «Эко-плакат» (тема сохранения экологии, защиты окружающей среды); «Мир детства» (сюжеты детских сказок, песен или мультфильмов); «История Победы» (тут всё понятно из названия); «Чемпионат мира по футболу-2018» (тоже ничего загадочного); «Мой любимый город» (виды, пейзажи или памятные сооружения Владимира).
Заявки и творческие работы принимаются до 20 июня на электронную почту: konkurs@sledizanami.ru либо по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24, каб. 5.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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