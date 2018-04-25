Во Владимирской области продолжается активная фаза половодья

Во Владимирской области продолжается активная фаза половодья. На крупных реках Владимирской области – Оке и Клязьме фиксируются подъёмы воды – от 5-ти до 10-ти сантиметров в сутки на гидропостах на реке Клязьме и до 17-ти сантиметров на Оке. Прогнозируется повышение уровней воды на этих реках в течение 3-х и 5-ти суток соответственно. На малых реках отмечается постепенный спад уровня воды.

На контроле МЧС находится: подтопление 3-х участков автомобильных дорог, 84 приусадебных участка в 3-х муниципальных образованиях в 5-и населённых пунктах. На участках проживает 195 человек, из них 24 ребёнка. Информация о количестве подтопленных участках:





- в г. Судогда – 20;

- п. Мстёра Вязниковского района – 43;

- г. Вязники у р. Клязьма – 10;

- мкр. Малые Сокольники в г. Собинка – 8;

- мкр. Большие Сокольники в г. Собинка – 3;

- перелив дороги в районе деревни Фрязино Судогодского района, длина 28 м, глубина 25 см;

- перелив дороги в районе в мкр. Б. Сокольники г. Собинка, длина 6 м, глубина 6-7 см;

- перелив дороги на ул. 2-я Набережная в п. Мстёра Вязниковского района от 5-25 см протяжённостью 60 м, ограничено движение легкового автотранспорта;





Жизнеобеспечение населения не нарушено. Проведено оповещение населения. Эвакуация населения, попавшего в зону подтопления, не требуется.

Мониторинг обстановки ежедневно осуществляется путём привлечения оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов с БПЛА, оперативных групп органов местного самоуправления, показаний по гидропостам и водомерным линейкам, а так же с использованием гидрологических датчиков в городах Владимире и Коврове.

Гидрологическая обстановка находится на круглосуточном контроле.

Автор: Владимирская служба новостей