Сотрудник салона похищал деньги из кассы

В Петушинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего продавца. По данным следствия, в конце марта в дежурную часть полиции обратился директор одного из салонов сотовой связи. Мужчина сообщил, что в ходе ревизии была обнаружена недостача в сумме более 40 тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что к присвоению денежных средств причастен один из сотрудников салона. С февраля по март молодой человек, занимая должность руководителя офиса продаж, присваивал вверенные ему деньги и тратил их на личные нужды.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.





Автор: Владимирская служба новостей