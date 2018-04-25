Владимирская область готовится к «Всероссийскому дню посадки леса»

Владимирская область готовится к «Всероссийскому дню посадки леса». В районах региона планируется высадить 242 тысячи сеянцев и саженцев сосны и ели на общей площади 52 га. Кроме того, в рамках акции пройдут лекции, экскурсии и уроки экологии.

28 апреля на территории Андреевского лесничества Судогодского района состоится центральное мероприятие акции, в котором примут участие студенты, школьники, арендаторы лесных участков, волонтёры и местные жители.

Принять участие в посадке леса смогут все желающие.

Автор: Владимирская служба новостей